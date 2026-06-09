Ровшан Махмудов назначен генеральным директором (CEO) компании Grand Agro

В агропромышленном секторе Азербайджана состоялось важное руководящее назначение.

На должность Генерального директора (CEO) компании Grand Agro — известной в стране своими инновационными проектами и масштабными инвестициями в сельское хозяйство — назначен Ровшан Махмудов, обладающий многолетним управленческим опытом.

До нового назначения Ровшан Махмудов возглавлял ООО «Prime Cotton», где снискал репутацию руководителя, обеспечившего как успешный выход компании на международные рынки, так и достижение рекордных производственных показателей. Под его руководством компания освоила новые экспортные рынки, получила международные сертификаты и по итогам сезона 2025 года заготовила 152 671 тонну сырца-хлопка — наивысший результат за всю историю предприятия.

О компании Grand Agro

Grand Agro — одна из ведущих компаний Азербайджана, специализирующаяся в области современного садоводства, интенсивного земледелия и управления аграрными проектами. Используя передовые технологии, современную инфраструктуру и инновационные подходы, компания вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие ненефтяного сектора экономики.