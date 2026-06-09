 Ровшан Махмудов назначен генеральным директором (CEO) компании Grand Agro | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Ровшан Махмудов назначен генеральным директором (CEO) компании Grand Agro

First News Media11:30 - Сегодня
Ровшан Махмудов назначен генеральным директором (CEO) компании Grand Agro

В агропромышленном секторе Азербайджана состоялось важное руководящее назначение.

На должность Генерального директора (CEO) компании Grand Agro — известной в стране своими инновационными проектами и масштабными инвестициями в сельское хозяйство — назначен Ровшан Махмудов, обладающий многолетним управленческим опытом.

До нового назначения Ровшан Махмудов возглавлял ООО «Prime Cotton», где снискал репутацию руководителя, обеспечившего как успешный выход компании на международные рынки, так и достижение рекордных производственных показателей. Под его руководством компания освоила новые экспортные рынки, получила международные сертификаты и по итогам сезона 2025 года заготовила 152 671 тонну сырца-хлопка — наивысший результат за всю историю предприятия.

О компании Grand Agro

Grand Agro — одна из ведущих компаний Азербайджана, специализирующаяся в области современного садоводства, интенсивного земледелия и управления аграрными проектами. Используя передовые технологии, современную инфраструктуру и инновационные подходы, компания вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие ненефтяного сектора экономики.

Поделиться:
450

Актуально

Политика

МИД Азербайджана напомнил гражданам об уголовной ответственности за ...

Общество

По территории Азербайджана в Армению отправили удобрения и антрацит - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджанские моряки, выжившие после дроновых ударов в Азовском море, ...

Общество

Состоялись финальный матч и церемония награждения победителей «Кубка ...

Общество

Перечень цифровых платформ с ограничениями для детей будет представлен в ближайшее время

В Баку в отеле обнаружен труп мужчины

АЖД: В этом году на ж/д переездах зафиксировано 15 ДТП

Свадьба в приюте, звёздные гости и автомобиль в подарок: Трогательная история Сабины и Гусейна - ВИДЕО 

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Шла к детям с подарками и была убита свёкром: семья погибшей раскрыла подробности трагедии - ВИДЕО

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО

Скончался генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви

Убийство ради банковской карты? Детали громкой трагедии в Баку, где свекор убил невестку

Последние новости

Перечень цифровых платформ с ограничениями для детей будет представлен в ближайшее время

Сегодня, 14:13

Блок Кочаряна обжалует результаты выборов

Сегодня, 13:52

ЦИК Армении получил заявления на перерасчет результатов из 555 участков

Сегодня, 13:47

Платини подал жалобу на президента ФИФА Инфантино

Сегодня, 13:37

В Баку в отеле обнаружен труп мужчины

Сегодня, 13:32

Вюгар Гюльмамедов указал на необходимость доработки механизма учета бюджетных расходов

Сегодня, 13:24

АЖД: В этом году на ж/д переездах зафиксировано 15 ДТП

Сегодня, 13:10

Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $88 млрд

Сегодня, 13:07

Сахиль Бабаев: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете достигнет 70% в 2029г

Сегодня, 13:05

Кобахидзе: Грузия не изменит курс, несмотря на угрозы ЕС

Сегодня, 13:03

ЕС призвал все политические силы Армении уважать результаты выборов

Сегодня, 12:57

Свадьба в приюте, звёздные гости и автомобиль в подарок: Трогательная история Сабины и Гусейна - ВИДЕО 

Сегодня, 12:53

CNN: в Тегеране сомневаются в достижении сделки с США в ближайшее время

Сегодня, 12:50

Советник Эрдогана обсудил с представителем ЕС процесс урегулирования отношений Еревана и Баку

Сегодня, 12:40

Около 72 тысяч человек прошли регистрацию на вступительные экзамены

Сегодня, 12:38

По территории Азербайджана в Армению отправили удобрения и антрацит - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:27

Пашинян без конституционного большинства: как это скажется на мирной повестке - МНЕНИЯ

Сегодня, 12:18

Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые вместе вышли на красную дорожку - ФОТО

Сегодня, 12:13

Ученики и преподаватели лицея имени Зарифы Алиевой в Ирпени прибыли в Азербайджан

Сегодня, 12:02

Пограничники пресекли ввоз 32 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 11:55
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57