США и Иран могут достичь сделки за два-три дня, утверждает Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран могут достичь соглашения об урегулировании за два-три дня.

«Два или три дня. У нас хорошие шансы сделать это. По-хорошему, мы должны иметь возможность сделать это за час», - сказал он журналистам.

Американский лидер утверждал, что между позициями сторон нет никаких противоречий. «Не думаю, что есть какие-то камни преткновения. Мы очень близки к заключению очень сильной, мощной сделки», - сказал он.

Источник: ТАСС