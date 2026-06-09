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JTI выводит на рынок Азербайджана устройство следующего поколения Ploom AURA

First News Media11:10 - Сегодня
JTI выводит на рынок Азербайджана устройство следующего поколения Ploom AURA

Сегодня JTI Caucasus объявила о запуске в Азербайджане устройства Ploom AURA — новейшего пополнения в линейке систем нагревания табака Ploom — после успешного дебюта Ploom в стране в прошлом году.

На фоне высоких результатов Ploom X Advanced самое инновативное устройство JTI Ploom AURA будет доступно в избранных розничных точках Баку, а также онлайн на официальном сайте www.ploom.az.

«В прошлом году, представив в Азербайджане Ploom X Advanced, мы сделали инновационный шаг в категории нагреваемого табака и в короткие сроки завоевали доверие и признание потребителей. Сильные рыночные результаты и растущий спрос создали прочную основу для дальнейшего расширения нашего присутствия в этой категории. Сегодня мы с гордостью представляем азербайджанским потребителям нового представителя семейства PloomPloom AURA, который сочетает в себе новейшие технологические решения и эргономичный дизайн. Этот шаг — ещё одно наглядное подтверждение приверженности JTI обеспечению потребительского выбора за счёт расширяющегося портфеля высококачественных продуктов пониженного риска, а также стремление компании способствовать формированию более инновационного будущего в сообществах, где мы работаем», — сказал Томас Адамс, генеральный менеджер JTI Caucasus.

Азербайджан продолжает укреплять свои позиции как один из стратегических рынков, на которых внедряются новейшие инновации Ploom. Этот запуск следует за уверенным развитием бренда почти на 30 рынках, включая Японию, Польшу, Италию и Чехию. В период с 2026 по 2028 год JT Group планирует инвестировать по всему миру около 800 миллиардов японских иен в продукты пониженного риска, прежде всего в категорию нагреваемой продукции.

Передовые технологии и эргономичный дизайн из Японии

Ploom Aura сочетает в себе передовое технологическое наследие Японии и изысканную эстетику. Благодаря усовершенствованной технологии HeatFlow™ устройство равномерно распределяет тепло посредством воздушного потока, исключая прямой контакт между табачным стиком и нагревательным элементом. Это обеспечивает бездымный, беззольный, более насыщенный и отличительный вкус. Устройство отличается стильным, эргономичным и элегантным дизайном. Интуитивно понятный интерфейс и светодиодные индикаторы обеспечивают наглядное отображение ключевых статусов, таких как уровень заряда батареи и готовность к использованию.

Ключевые особенности Ploom AURA:

·         Усовершенствованные сессии: Ploom AURA обеспечивает стабильно насыщенный вкус в каждой сессии благодаря оптимальному температурному профилю, персонализированным режимам нагрева и точным настройкам времени.

·         Надёжность и высокая производительность батареи: После полной зарядки устройство рассчитано на стабильное и продолжительное использование и поддерживает быструю зарядку через современный порт USB-C.

·         Премиальная эргономика и индивидуальный стиль: Компактная форма удобно лежит в руке, а современные цветовые решения позволяют пользователям подчеркнуть свою индивидуальность.

·         Эксклюзивные табачные бленды: Специально разработанные табачные стики Sobranie обеспечивают сбалансированный, интенсивный и аутентичный вкус благодаря синергии технологий ActivBlend™ и HeatFlow™.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:

JTI Azerbaijan

Отдел корпоративных связей и коммуникаций

+994 512307817

[email protected]

О JTI: JTI, входящая в JT Group, — ведущая международная табачная компания, работающая более чем на 130 рынках по всему миру. Компании принадлежат Winston и Camel — второй и третий по величине сигаретные бренды в мире по объёму глобальных продаж. Среди других глобальных брендов — MEVIUS и LD. JTI также занимает сильные позиции в категории продуктов пониженного риска благодаря устройству для нагревания табака Ploom, вейп-устройству Logic и никотиновым паучам Nordic Spirit. Штаб-квартира компании находится в Женеве, Швейцария, а численность сотрудников превышает 46 000 человек. Компания неизменно входит в число Global Top Employer. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к сайту, уже указанному в этом документе.

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