По территории Азербайджана в Армению отправили удобрения и антрацит - ОБНОВЛЕНО

По территории Азербайджана отправили 12 вагонов с удобрениями (828 тонн) и 6 вагонов с антрацитом (414 тонн), направляющиеся из России в Армению.

Как сообщает Report, вагоны отправили со станции Баладжары в направлении Бёюк Кесик.

11:33

Очередная поставка из России в Армению будет осуществлена транзитом через Азербайджан.

Как сообщает Trend, 9 июня со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик будут отправлены удобрения в составе 12 вагонов общим весом 828 тонн, а также антрацит (разновидность каменного угля) в составе 6 вагонов общим весом 414 тонн.

Отмечается, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 29 тысяч тонн зерна, свыше 6 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.

Напомним, что наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению экспортируются и нефтепродукты. До настоящего времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 12 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.