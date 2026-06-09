ЕС призвал все политические силы Армении уважать результаты выборов

Европейский союз выступил с заявлением, в котором, касаясь итогов парламентских выборов в Армении 7 июня, призвал всех политических деятелей уважать результаты голосования.

Как сообщает «Арменпресс», Европейский союз в заявлении, в частности, поздравил граждан Армении с осуществлением их суверенного демократического права голосования на парламентских выборах и высоко оценил высокий уровень гражданской активности.

«Голосование демонстрирует твердую приверженность Армении демократии, миру и расширению сотрудничества в регионе, а также более тесным связям с Европой», — говорится в заявлении.

ЕС, ссылаясь на предварительные выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, отметил, что, хотя избирательная кампания была крайне поляризованной, выборы были проведены инклюзивно, были предложены четкие политические альтернативы и хорошо организованы в рамках правового поля.

«Избирательная кампания и голосование проходили в условиях беспрецедентного вмешательства, давления и продолжающихся гибридных атак со стороны России, в том числе посредством экономического принуждения, направленных на подрыв демократического процесса и разжигание поляризации. Тем не менее, выборы отражают демократическую устойчивость Армении и ее прогресс на пути реформ. Они также подчеркнули приверженность армянского народа европейским ценностям, мирному политическому участию и его стремление к стабильному, безопасному и процветающему будущему», — отметили в ЕС.

Сообщается, что ЕС принимает к сведению предварительные результаты, объявленные Центральной избирательной комиссией, которые показывают явное лидерство партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.

«Мы призываем всех политических деятелей уважать результаты голосования, демократические процедуры и использовать правовые механизмы для рассмотрения любых жалоб, связанных с выборами. ЕС твердо поддерживает Армению и ее народ и по-прежнему привержен поддержке Армении на ее демократическом пути и дальнейшему углублению нашего партнерства. Мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества с будущим правительством и парламентом Армении для реализации их всеобъемлющей программы реформ, содействия региональному миру, экономическому росту и развитию связей, а также укрепления суверенитета, устойчивости, демократии и процветания Армении», — говорится в заявлении ЕС.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, предварительные результаты которых показывают, что в парламент прошли три политические силы: Партия «Гражданский договор», которая получит большинство в парламенте и сформирует правительство благодаря полученным голосам, а также блок «Сильная Армения» и блок «Армения».