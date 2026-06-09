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Кобахидзе: Грузия не изменит курс, несмотря на угрозы ЕС

First News Media13:03 - Сегодня
Кобахидзе: Грузия не изменит курс, несмотря на угрозы ЕС

Грузия не свернет с намеченного пути несмотря на то, что ЕС шантажирует граждан республики, обещая упразднить безвизовый режим.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Что же касается вопроса упрощенного визового режима, когда грузинскому народу косвенно, с помощью местной агентуры угрожают аннулированием безвизового режима, это говорит о том тяжелом положении, в котором, с одной стороны, находится европейская бюрократия, а с другой — местная агентура. Тяжелое положение, — сказал журналистам Кобахидзе. — Они давлением на людей и угрозами ничего не добьются, так как грузинское общество хорошо разбирается в тех процессах, которые сейчас развиваются вокруг нас. Таким образом, шантаж не пройдет".

Ранее МИД Грузии сообщил, что 11 июня в Брюсселе состоятся переговоры с грузинской стороной на тему безвизового режима ЕС и связанных с ним проблем. Это будет первая подобная встреча за несколько лет после того, как отношения Тбилиси и Брюсселя разладились.

Отношения Грузии с ЕС и США начали портиться после того, как в мае 2024 года парламент республики принял закон об иноагентах. В конце 2024 года законодательный орган Грузии принял закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду. Из-за этих двух законов на Западе посчитали, что Грузия отошла от европейских ценностей и не идет по пути интеграции в ЕС. После этого США и страны ЕС стали вводить санкции против представителей грузинских властей.

Недовольство Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. На выборах победила правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили отказываются признавать итоги голосования.

Источник: ТАСС

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