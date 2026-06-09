В Баку в отеле обнаружен труп мужчины
В Баку в одном из отелей обнаружено тело мужчины.
Инцидент произошёл вечером 8 июня на территории посёлка Баладжары Бинагадинского района столицы.
Сотрудник отеля обнаружил в одной из комнат отдыха мужчину средних лет без признаков жизни. На место были вызваны сотрудники полиции.
В ходе расследования установлено, что это был житель Шамкирского района Юсиф Байрамов, (1969 г.р.). По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.
По факту происшествия проводится расследование.
Источник: Oxu.Az
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