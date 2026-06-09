ЕС намерен включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков и третьи страны - ОБНОВЛЕНО

ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Это доведет число находящихся под санкциями российских банков до половины от всех российских финансовых организаций, осуществляющих международные транзакции, утверждает агентство.

Кроме того, Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций введет экспортные ограничения против компаний из КНР, Турции, Кыргызстана, Казахстана, ОАЭ и Индии.

«Новые списки будут включать в себя более 30 позиций, связанных с производством беспилотников, а также новые экспортные ограничения против 50 компаний, включая предприятия, базирующиеся в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии», - написала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в соцсети X.

По словам Каллас, 21-й пакет санкций против России будет самым большим за последние два года.

«В рамках этого пакета подконтрольные мне службы представляют самый большой за последние два года список санкций, включающий более 170 предложений, в частности по финансовому сектору, энергетике и производству беспилотников», - указала она.

Глава евродипломатии добавила, что отдельно на следующей неделе Совет по иностранным делам примет решение об ограничениях против «теневого флота России, ее военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов».

Источник: ТАСС

15:35

ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Это доведет число находящихся под санкциями российских банков до половины от всех российских финансовых организаций, осуществляющих международные транзакции, утверждает агентство.