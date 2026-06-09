 ЕС намерен включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков и третьи страны - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ЕС намерен включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков и третьи страны - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:07 - Сегодня
ЕС намерен включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков и третьи страны - ОБНОВЛЕНО

ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Это доведет число находящихся под санкциями российских банков до половины от всех российских финансовых организаций, осуществляющих международные транзакции, утверждает агентство.

Кроме того, Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций введет экспортные ограничения против компаний из КНР, Турции, Кыргызстана, Казахстана, ОАЭ и Индии.

«Новые списки будут включать в себя более 30 позиций, связанных с производством беспилотников, а также новые экспортные ограничения против 50 компаний, включая предприятия, базирующиеся в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии», - написала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в соцсети X.

По словам Каллас, 21-й пакет санкций против России будет самым большим за последние два года. 

«В рамках этого пакета подконтрольные мне службы представляют самый большой за последние два года список санкций, включающий более 170 предложений, в частности по финансовому сектору, энергетике и производству беспилотников», - указала она.

Глава евродипломатии добавила, что отдельно на следующей неделе Совет по иностранным делам примет решение об ограничениях против «теневого флота России, ее военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов».

Источник: ТАСС

15:35

ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Это доведет число находящихся под санкциями российских банков до половины от всех российских финансовых организаций, осуществляющих международные транзакции, утверждает агентство.

Поделиться:
576

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Общество

Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

Политика

Хикмет Гаджиев: С 10 ноября 2020 года в Азербайджане жертвами мин стали 427 человек - ...

Общество

Состоялись финальный матч и церемония награждения победителей «Кубка ...

В мире

Презентован трейлер сериала «Эль» - приквела «Блондинки в законе» - ВИДЕО

В Китае врачи впервые пересадили человеку печень и почки свиньи

Пашинян заявил о необходимости изменений в правительстве Армении

Гагику Царукяну не дали покинуть Армению, на него заведено уголовное дело

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Проживающий в Турции азербайджанец за один день стал миллиардером

Трамп заявил о желании встретиться с Хаменеи

Экзитпол: партия Пашиняна получает 56,7% голосов на выборах

Роберт Кочарян: Если Никол Пашинян не уйдет, это очень плохо завершится

Последние новости

Туск: Меня бесят некоторые заявления Зеленского

Сегодня, 19:00

В Азербайджане пенсии и зарплаты можно будет получать в любом банке

Сегодня, 18:45

Полицейские перехватили 72 кг наркотиков, доставленных в страну на параплане - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Объявлены дата и повестка следующего заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 18:15

Представители Азербайджана приняли участие в совещании антитеррористических структур СНГ в Москве

Сегодня, 18:01

Презентован трейлер сериала «Эль» - приквела «Блондинки в законе» - ВИДЕО

Сегодня, 17:52

В Армении арестовали двух кандидатов в депутаты от «Сильной Армении»

Сегодня, 17:49

Пашинян заявил, что «участники подкупа избирателей должны оставаться в тюрьме до следующих выборов»

Сегодня, 17:20

Госдеп: Компании США готовы сотрудничать с Туркменистаном в области ИИ

Сегодня, 17:08

В этом году более 87 тысяч учащихся станут выпускниками столичных школ - ФОТО

Сегодня, 17:00

В Китае врачи впервые пересадили человеку печень и почки свиньи

Сегодня, 16:58

Президент Словении направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:52

В Азербайджане увеличен годовой лимит трансплантации костного мозга за счет ОМС

Сегодня, 16:50

Пашинян заявил о необходимости изменений в правительстве Армении

Сегодня, 16:43

Стала известна дата суда по делу реабилитационного центра «Гуртулуш»

Сегодня, 16:38

На очередном заседании Милли Меджлиса будут обсуждаться 10 вопросов

Сегодня, 16:30

Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

Сегодня, 16:25

Гагику Царукяну не дали покинуть Армению, на него заведено уголовное дело

Сегодня, 16:15

LEXUS RZ - Новая эра электрического люкса - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:11

ЕС намерен включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков и третьи страны - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:07
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57