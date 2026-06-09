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Сколько раз Трамп заявлял, что сделка с Ираном уже почти готова?

First News Media16:02 - Сегодня
Сколько раз Трамп заявлял, что сделка с Ираном уже почти готова?

Прошло уже более двух месяцев с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном, заявив тогда, что стороны близки к заключению соглашения.

Как отмечает CNN, 7 апреля Трамп написал в социальных сетях, что стороны находятся «очень далеко на продвинутой стадии» переговоров, но для окончательного оформления и подписания соглашения требуются ещё две недели. Он завершил сообщение словами о том, что для него «честь видеть, как эта давняя проблема близится к разрешению».

Разумеется, никакого разрешения так и не последовало. Тем не менее в течение последующих двух месяцев Трамп продолжал утверждать, что сделка вот-вот будет заключена. И делал это неоднократно.

Если учитывать и период до прекращения огня, то он сделал такие заявления как минимум 37 раз. Именно столько раз — в публикациях в соцсетях, публичных выступлениях и телефонных разговорах с журналистами — он прямо говорил, что соглашение уже близко, либо утверждал, что Иран отчаянно стремится его заключить.

Нет никаких признаков того, что сегодня это утверждение ближе к истине, чем было 7 апреля. Но Трамп продолжает повторять его — либо потому, что искренне в это верит, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо надеется, что постоянные заявления помогут воплотить желаемое в реальность.

Однако очевидно, что к подобным прогнозам уже не стоит относиться серьёзно.

Всё началось 23 марта, менее чем через месяц после начала войны. Общаясь с журналистами возле борта Air Force One, Трамп говорил о предполагаемых мирных переговорах и заявил, что существуют «основные пункты согласия — я бы сказал, почти все пункты согласованы». (На самом деле Иран отрицал факт переговоров.)

Уже на следующий день он начал использовать ставшую впоследствии привычной формулировку: Иран якобы отчаянно хочет заключить сделку.

«Думаю, мы положим этому конец», — добавил Трамп. — «Но гарантировать не могу».

25 марта он заявил, что Иран «так сильно хочет заключить сделку». 26 марта на заседании кабинета министров он сказал, что Иран «умоляет о сделке».

(Несмотря на такую якобы сильную заинтересованность, Иран каким-то образом сопротивлялся заключению соглашения ещё два с половиной месяца.)

29 марта во время общения с прессой на борту Air Force One Трампа спросили, ожидает ли он заключения сделки в течение следующей недели. Он ответил:

«Да, я вижу возможность сделки с Ираном».

К этому моменту его прогнозы становились всё более уверенными. 6 апреля он заявил, что стороны были «очень близки к соглашению», прежде чем возникли осложнения.

На следующий день он объявил о прекращении огня, которое первоначально должно было продлиться две недели, пока стороны согласовывают окончательные детали договора.

Через неделю, 15 апреля, в интервью Fox Business он заявил:

«Я думаю, что всё уже почти завершено. На мой взгляд, до конца осталось совсем немного».

«Посмотрим, что произойдёт, — добавил он. — Думаю, они очень хотят заключить сделку».

В последующие дни Трамп практически гарантировал её скорое заключение:

  • «Похоже, что у нас всё очень хорошо идёт к соглашению с Ираном, и это будет хорошая сделка», — заявил он журналистам 16 апреля.
  • 17 апреля в трёх разных выступлениях он утверждал, что Иран «согласился со всем», что «сделка будет заключена в течение дня или двух» и что «существенных разногласий почти не осталось».
  • А 20 апреля в публикации на Truth Social он предсказал: «Всё произойдёт относительно быстро!»

Когда этого не случилось, 30 апреля Трамп всё равно заявил, что Иран «умирает от желания заключить сделку».

«Когда война закончится, а это не займёт много времени...» — предположил он в разговоре с журналистами 1 мая.

Затем некоторое время Трамп воздерживался от подобных прогнозов, но 18 мая объявил, что откладывает военные удары на «два-три дня» по просьбе стран Ближнего Востока, поскольку, по его словам, они считают, что стороны «очень близки к заключению сделки».

К этому моменту даже сам Трамп, казалось, признал, насколько часто такие прогнозы оказывались ошибочными.

«Бывали периоды, когда мы думали, что почти достигли соглашения, но ничего не получилось», — сказал он, добавив: «Но сейчас всё немного иначе».

Это оказалось не так. Тем не менее он продолжил делать те же заявления.

«Мы очень быстро закончим эту войну», — сказал Трамп 19 мая на приёме для членов Конгресса.

23 мая он вновь активно продвигал тему скорой сделки. Он заявил, что администрация «значительно приблизилась» к соглашению, что оно «в основном уже согласовано и требует лишь окончательного оформления», а также что о нём объявят «в ближайшее время» и что обсуждаются лишь «последние детали».

28 мая в интервью своей невестке Ларе Трамп он заявил, что стороны «близки к очень хорошей сделке».

А в воскресенье он вновь заверил, что соглашение уже «очень близко», но Иран и Израиль якобы ставят его под угрозу своими столкновениями.

«Мы очень близки к окончательной сделке с Ираном», — заявил он изданию Axios. — «Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы происходящее сейчас всё разрушило».

По меньшей мере в третий раз Трамп говорил Axios о скором заключении соглашения.

Затем в понедельник, выступая на телефонном митинге в поддержку сенатора Линдси Грэма из Южной Каролины, он снова предсказал «полную победу» в течение ближайших двух недель.

«Сейчас мы ведём переговоры; они хотят заключить очень хорошую сделку», — сказал Трамп.

А затем добавил:

«Они готовы дать нам всё».

Источник: CNN

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