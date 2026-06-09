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LEXUS RZ - Новая эра электрического люкса - ФОТО - ВИДЕО

First News Media16:11 - Сегодня
LEXUS RZ - Новая эра электрического люкса - ФОТО - ВИДЕО

Долгожданный электрический автомобиль класса люкс наконец в Lexus Баку.

Lexus RZ, представленный ещё прошлым летом, наконец поступил в Азербайджан. Флагманская модель электрической линейки Lexus уже ждёт вас в Lexus Центре Баку. Это не просто электромобиль — это высокотехнологичный автомобиль класса люкс, исключительно хорошо приспособленный для дорог Азербайджана.

В Азербайджане модель представлена в двух версиях: Lexus RZ 350e развивает 224 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды. Lexus RZ 500e оснащён системой полного привода и разгоняется до 100 км/ч всего за 4,6 секунды при мощности 381 л.с.

Обе версии укомплектованы высокоёмкой литий-ионной батареей 77 кВт·ч. RZ 350e на 20-дюймовых дисках обеспечивает запас хода 508 км, RZ 500e — 456 км.

Новый Lexus RZ поддерживает как AC-, так и DC-зарядку. Система AC мощностью 22 кВт позволяет зарядить автомобиль дома или на работе примерно за 3 часа 30 минут. Технология быстрой зарядки DC мощностью 150 кВт обеспечивает заряд с 10% до 80% всего за 30 минут. Функция предварительного прогрева батареи сохраняет высокую эффективность зарядки даже в холодную погоду.

Автомобиль доступен в 10 цветах кузова. Объём багажного отделения составляет 522 литра в стандартном положении и увеличивается до 1451 литра при сложенных задних сиденьях. Буксировочная способность: RZ 350e — до 750 кг, RZ 500e — до 1500 кг.

RZ одинаково уверенно чувствует себя в самых разных дорожных условиях Азербайджана — от городских улиц до горных серпантинов. Технология DIRECT4 обеспечивает оптимальное управление как на неасфальтированных, так и на скользких покрытиях.

Салон автомобиля оснащён 14-дюймовой мультимедийной системой Lexus Link, 64-цветной ambient-подсветкой, панорамной крышей и комплексной системой активной безопасности Lexus Safety System+.

Записаться на тест-драйв и оформить заказ на Lexus RZ уже можно в Lexus Центре Баку.

Подробная информация: www.lexus.az

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