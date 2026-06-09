Полицейские перехватили 72 кг наркотиков, доставленных в страну на параплане - ВИДЕО

В Азербайджане сотрудники полиции задержали двух человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками, были задержаны ранее судимая 50-летняя Матанат Гаффарова и 25-летний Нурлан Городалов.

При осмотре автомобиля Chevrolet, за рулем которого находился Городалов, правоохранители обнаружили и изъяли около 72 килограммов марихуаны, обработанной психотропными веществами, а также 5687 таблеток метадона.

Следствие установило, что подозреваемые намеревались реализовать наркотики, которые были незаконно ввезены в страну с использованием параплана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении обоих задержанных меру пресечения в виде ареста.