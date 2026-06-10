В Иране сообщили об уничтожении четырех целей на базе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил четыре объекта на базе США Аль-Азрак в Иордании, передает агентство Mehr.

«КСИР нанес удар по авиабазе США в Аль-Азраке... Пресс-служба КСИР заявила, что его воздушно-космические силы выпустили твердотопливные баллистические ракеты по базе, уничтожив четыре важные цели, в том числе ангары с военными самолетами F-35, а также центр управления и контроля армии США», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей сообщил об ударах по силам 5-го флота США в Бахрейне. Он также подчеркнул, что в случае продолжения враждебных действий со стороны Штатов последуют более жесткие ответные меры.

В ночь на среду Центральное командование Пентагона открыло огонь по территории Ирана, обосновав атаку ответом на инцидент с американским военным вертолетом. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, всего было три волны ударов.

Источник: РИА Новости