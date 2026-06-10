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МВФ одобрил выделение до $25 млн Армении после победы Пашиняна 

First News Media09:32 - Сегодня
МВФ одобрил выделение до $25 млн Армении после победы Пашиняна 

Международный валютный фонд одобрил выделение около 25 миллионов долларов Армении после победы партии Никола Пашиняна на парламентских выборах.

"Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 миллиона SDR, что составляет около 25,1 миллиона долларов США", — говорится в заявлении фонда.

Как сообщается, Ереван по-прежнему рассматривает это соглашение как превентивное и не планирует тратить деньги без крайней необходимости.

Источник: РИА Новости

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