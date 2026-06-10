Азербайджанский язык - самый быстрорастущий на платформе OpenAI - ВИДЕО

Азербайджанский язык продемонстрировал на платформе OpenAI стремительный рост, заявила финансовый директор (CFO) OpenAI Сара Фриар.

Выступая в качестве гостя недавнего выпуска программы «All-In Podcast», Фриар сделала важные заявления о будущих планах компании, глобальном развитии искусственного интеллекта и новых технологических устройствах.

Опираясь на данные группы экономических исследований компании, она сообщила, что на данный момент азербайджанский и казахский языки находятся в числе первых в списке самых быстрорастущих языков на платформе OpenAI, особенно ChatGPT.

Фриар подчеркнула, что эта тенденция доказывает, насколько высокими темпами технологии искусственного интеллекта распространяются и интегрируются в повседневную жизнь по всему миру, а не только на традиционно крупных рынках.

Одной из новостей, которая больше всего заинтересовала любителей технологий, стали заявления касательно нового потребительского устройства, над которым работает OpenAI.

Ожидается, что устройство будет представлено ближе к концу этого года, а на рынок поступит в начале следующего года.