Захарова: выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию

Парламентские выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию со стороны властей и при небывалом вмешательстве Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же, на мой взгляд, беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов", - сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя прошедшие выборы.