Турция сменила генконсула в Батуми после резонансных кадров в казино - фото

МИД Турции отозвал генерального консула в Батуми Аднана Алтая Алтынёрса после того, как в соцсетях распространились фотографии дипломата в казино.

Распространенные кадры вызвали широкий общественный резонанс и обсуждение в дипломатических кругах. После этого МИД принял решение о возвращении Алтынёрса в центральный аппарат министерства в Анкаре. Официальных комментариев относительно обстоятельств появления фотографий и результатов возможной служебной проверки Министерство иностранных дел Турции на момент публикации не представило.

Новым генеральным консулом Турции в Батуми назначена Бану Терзиоглу, ранее занимавшая должность советника посольства Турции в Тбилиси. Терзиоглу работает в системе турецкого МИД с 2005 года и имеет значительный дипломатический опыт. В разные годы она работала в департаментах, отвечающих за протокол, отношения с Южной Азией и сотрудничество с Европейским союзом, а также была советником министра иностранных дел Турции. С 2019-го по 2025 год Терзиоглу возглавляла генеральное консульство Турции в немецком Карлсруэ, после чего была назначена советником турецкого посольства в Тбилиси. Новый генконсул уже приступила к исполнению обязанностей.

Источник: Haberler