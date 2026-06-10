Белфаст охватили беспорядки после нападения гражданина Судана

В Северной Ирландии после инцидента с нападением с ножом, произошедшего 8 июня, люди вышли на улицы.

В Белфасте вспыхнули беспорядки, были подожжены дома, автомобили и автобус, передает BBC. Вечером 9 июня экстренные службы помогали людям эвакуироваться из горящих домов. По данным пожарной службы, с 19:00 до полуночи поступило 256 вызовов, пожарные отреагировали на 62 случая.

В Белфасте, столице Северной Ирландии, 8 июня в 22:30 30-летний гражданин Судана нанес ножевые ранения 40-летнему мужчине, причинив ему серьезные травмы глаз, шеи и спины. Нападавшему предъявлены обвинения в покушении на убийство, хранении острого колюще-режущего предмета в общественном месте и угрозах убийством.

Полиция призвала к спокойствию после того, как 9 июня в различных местах Северной Ирландии в ответ на нападение вспыхнули демонстрации и беспорядки.