Иран предупредил о более масштабных ударах по объектам США в случае повторения агрессии

После новых ударов США ВС Ирана атаковали американские военные базы, расположенные в регионе.

Центральный штаб иранских ВС «Хазрат Хатам аль-Анбия» заверил, что если агрессия повторится, ответ будет сильнее, сообщает Press TV.

«Американская армия должна знать, что если она повторит какую-либо агрессию против Исламской Республики Иран, то будут нанесены еще более серьезные и масштабные удары по определенным целям в регионе», — говорится в заявлении штаба.

Командование подчеркнуло, что «несколько американских баз в регионе подверглись мощному нападению героической армии Исламской Республики Иран и храбрых воинов КСИР» в ответ на удары американских военных по югу Ирана в ночь на среду «под ложным предлогом крушения их вертолета».

По данным американских СМИ, в ночь на 10 июня по Ирану были нанесены три серии ударов в ответ на сбитие американского вертолета Apache над Ормузским проливом. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и беспилотники по связанным с США целям в регионе.