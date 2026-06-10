ЕС требует от Грузии ввести санкции против РФ в обмен на сохранение безвиза

Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против РФ, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС.

Об этом сообщил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Они (ЕС - прим. ТАСС) нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством. Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие", - сказал Папуашвили.

Ранее МИД Грузии сообщил, что 11 июня в Брюсселе состоятся переговоры с грузинской стороной на тему безвизового режима ЕС и связанных с ним проблем. Это будет первая подобная встреча за несколько лет после того, как отношения Тбилиси и Брюсселя разладились.

Еврокомиссия 19 декабря 2025 года опубликовала восьмой доклад о механизме приостановки безвизового режима. В нем говорится, что власти Грузии не выполнили рекомендации, в том числе по отмене некоторых законов. После вступления в силу 30 декабря 2025 года новых упрощенных правил приостановки безвизового режима, как отмечается, на первом этапе лишиться визовых привилегий могут держатели диппаспортов, а на втором - все граждане Грузии.

Источник: ТАСС