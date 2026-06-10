Fars: Иран поразил 70% намеченных целей во время атаки на базы США

Иран поразил 70% намеченных целей во время атаки на базы США на Ближнем Востоке, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник.

Агентство уточняет, что баллистические ракеты и беспилотники Ирана смогли преодолеть системы ПВО на базе США Аль-Азрак в Иордании, Али ас-Салем в Кувейте и базе Пятого флота США в Бахрейне.

КСИР показал кадры пусков по американским целям в ночь на 10 июня.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache (пилоты не пострадали). Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты обязаны будут ответить на удар по вертолету Apache. Позднее CENTCOM заявило о начале ответных ударов по Ирану.