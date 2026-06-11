Жертвами крушения военного вертолета в Пакистане стали 22 военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 22 военнослужащих погибли 10 июня в результате крушения военного вертолета Ми-17 недалеко от Музаффарабада в Пакистане.

Как передает 1news.az со ссылкой на Reuters, об этом в сообщили источники в службах безопасности Пакистана.

По их данным, среди погибших - 19 солдат, один майор и два полковника.

2026/06/10 15:24

Вертолет Ми-17 Вооруженных сил (ВС) Пакистана разбился в зоне территории Джамму и Кашмир, все члены экипажа погибли.

Об этом сообщил государственный телеканал PTV.

По его информации, инцидент произошел недалеко от города Музаффарабада. Причиной могла стать техническая неисправность. Для установления обстоятельств сформирована следственная комиссия.