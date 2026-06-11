Жертвами крушения военного вертолета в Пакистане стали 22 военнослужащих - ОБНОВЛЕНО
По меньшей мере 22 военнослужащих погибли 10 июня в результате крушения военного вертолета Ми-17 недалеко от Музаффарабада в Пакистане.
Как передает 1news.az со ссылкой на Reuters, об этом в сообщили источники в службах безопасности Пакистана.
По их данным, среди погибших - 19 солдат, один майор и два полковника.
2026/06/10 15:24
Вертолет Ми-17 Вооруженных сил (ВС) Пакистана разбился в зоне территории Джамму и Кашмир, все члены экипажа погибли.
Об этом сообщил государственный телеканал PTV.
По его информации, инцидент произошел недалеко от города Музаффарабада. Причиной могла стать техническая неисправность. Для установления обстоятельств сформирована следственная комиссия.
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