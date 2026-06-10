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Суд вынес решение по делу лидера ПНФА

First News Media16:26 - Сегодня
Суд вынес решение по делу лидера ПНФА

Продлен срок содержания под арестом председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА).

Как передает "Qafqazinfo", соответствующее решение принял Сабаильский районный суд.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство, мотивировав свое решение необходимостью сбора дополнительных доказательств по уголовному делу.

Согласно судебному вердикту, период ареста Али Керимли увеличен еще на 5 месяцев.

Али Керимли привлечен к следствию в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, находящегося в настоящее время под домашним арестом.

Ему инкриминируется статья 278.1 Уголовного кодекса АР (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

В настоящее время Следственное управление Службы государственной безопасности (СГБ) проводит комплексные следственные мероприятия по всем фигурирующим производствам.

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