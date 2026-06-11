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Армения через Турцию направит гуманитарную помощь в Ливан

First News Media12:05 - Сегодня
Армения через Турцию направит гуманитарную помощь в Ливан

Армения направит гуманитарную помощь в Ливан через территорию Турции.

Соответствующее решение было принято на заседании армянского правительства в четверг.

Согласно постановлению, контрольно-пропускной пункт Маргара на армяно-турецкой границе будет открыт с 12 по 22 июня для проезда гуманитарных грузов. Судя по решению правительства, этот шаг согласован и с турецкой стороной.

Как отмечается в документе, решение принято для оказания гуманитарной помощи жителям Ливана, в том числе представителям армянской общины, пострадавшим в результате израильских атак.

Напомним, в прошлом году Турция уже открывала пограничный переход Маргара для доставки гуманитарных грузов из Армении в Сирию.

Источник: Sputnik Армения

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