Армения через Турцию направит гуманитарную помощь в Ливан

Армения направит гуманитарную помощь в Ливан через территорию Турции.

Соответствующее решение было принято на заседании армянского правительства в четверг.

Согласно постановлению, контрольно-пропускной пункт Маргара на армяно-турецкой границе будет открыт с 12 по 22 июня для проезда гуманитарных грузов. Судя по решению правительства, этот шаг согласован и с турецкой стороной.

Как отмечается в документе, решение принято для оказания гуманитарной помощи жителям Ливана, в том числе представителям армянской общины, пострадавшим в результате израильских атак.

Напомним, в прошлом году Турция уже открывала пограничный переход Маргара для доставки гуманитарных грузов из Армении в Сирию.

Источник: Sputnik Армения