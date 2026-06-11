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США опровергли информацию о повреждении своего корабля в Ормузском проливе

First News Media12:10 - Сегодня
США опровергли информацию о повреждении своего корабля в Ормузском проливе

Центральное командование ВС США опровергло информацию об успешной атаке иранских сил на американский корабль в Ормузском проливе.

«Иранские СМИ сообщают об ударе по кораблю ВМС США в Ормузском проливе. Ни один корабль ВМС США не подвергся удару», - говорится в заявлении командования.

Ранее агентство Nournews сообщило, что Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на удар со стороны Вашингтона. В частности, речь шла об иранском ударе по американским кораблям в Ормузском проливе.

Источник: ТАСС

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