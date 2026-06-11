ЕС на саммите может одобрить переговоры о вступлении Украины

Лидеры стран Евросоюза на саммите 18-19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении участникам встречи.

"Я ожидаю, что мы сможем приветствовать открытие первого кластера глав в переговорах о вступлении Украины и Молдавии, что станет важной вехой на их пути в ЕС", - говорится в документе.

По словам Кошты, этот шаг позволит "положить конец длительному тупику" в переговорном процессе двух стран и создаст новый импульс для политики расширения Евросоюза. Он также отметил прогресс стран Западных Балкан и напомнил о прошедшем недавно саммите ЕС с партнерами региона в Тивате.

Источник: РИА Новости