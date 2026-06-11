Давид Худатян: на данный момент Армения - член ЕАЭС и точка

На данный момент Армения - член ЕАЭС и точка.

Об этом 11 июня в беседе с журналистами в парламенте заявил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Армении необходимо определиться.

«Армянская сторона неоднократно комментировала этот вопрос. Армения на данный момент - член ЕАЭС. Наши планы остаются прежними, и премьер-министр неоднократно эти планы представлял. То есть мы в ЕАЭС и точка», - заявил он.

Журналисты поинтересовались, почему в таком случае российская сторона не спешит поздравлять правящую силу «Гражданский договор» с победой. Худатян отметил:

«Есть страны, которые поздравляют сразу. Есть и такие, которые делают это после объявления окончательных итогов выборов», - заявил он.

Комментируя обещание премьер-министра Никола Пашиняна сразу после выборов посетить Москву, Худатян напомнил, что окончательных итогов выборов нет, а, следовательно, нет и утвержденного графика зарубежных визитов премьера.

Источник: news.am