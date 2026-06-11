Армения определилась с форматом новой АЭС, но не выбрала производителя

Армения пока не определилась ни с моделью новой модульной атомной электростанции, ни со страной-поставщиком технологии.

Об этом журналистам в парламенте заявил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

Комментируя вопрос о том, означает ли выбор в пользу модульной АЭС продолжение сотрудничества с США по данному проекту, министр отметил, что окончательное решение еще не принято.

«Нет, мы определились только с типом будущей станции — она будет модульной. Выбора конкретной модели и страны-производителя пока не было», — сказал Худатян.

По его словам, свои предложения Армении представили США, Франция, Россия, Южная Корея и Китай. В настоящее время все варианты находятся на стадии изучения.

Говоря о российском предложении, министр отметил, что одна из предлагаемых технологий в настоящее время применяется на судах.

«Все перечисленные страны предлагают различные варианты модульных реакторов. Мы не торопимся с принятием решения, поскольку действующая Армянская АЭС еще длительное время сможет оставаться частью энергосистемы страны — как минимум до 2036 года», — заявил Худатян.

При этом он подчеркнул, что речь не идет об окончательном сроке эксплуатации станции и ее работа может быть продлена на дополнительный период.

Напомним, что во время недавнего визита в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о достигнутых договоренностях по проекту модульной АЭС. По итогам переговоров стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома.

Параллельно с этим реализуется проект по продлению срока эксплуатации действующей Армянской АЭС. В 2023 году станция и компания «Росатом Сервис» подписали соглашение о проведении соответствующих работ, которые должны обеспечить ее работу как минимум до 2036 года.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян не исключал возможности дальнейшего продления эксплуатации энергоблока вплоть до 2046 года.

Источник: Sputnik Армения