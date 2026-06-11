Власти Армении ожидают переход к строительству TRIPP осенью 2026 года

В рамках проекта TRIPP на данный момент продолжаются подготовительные работы на местах, при участии различных партнеров, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

По его словам, исследовательские и подготовительные этапы находятся на завершающей стадии.

«Уверен, что во второй половине 2026 года, ближе к осени или зиме, мы уже перейдем к этапу строительных работ», - отметил Худатян.

Источник: News.am