«Примем к сведению»: Пашинян о возможном исключении Армении из ОДКБ

Армения примет к сведению возможное решение государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об исключении республики из организации.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я знаю, что существует механизм исключения из ОДКБ, и он действует. Если государства-члены примут решение исключить Армению, нам придется принять это решение к сведению. Ничего другого мы сделать не сможем», — сказал глава правительства.

Ранее, 8 июня, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика второй год подряд не выплатила членский взнос в ОДКБ, поскольку фактически не участвует в деятельности организации.

Комментируя ситуацию 10 июня, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Армения, оставаясь формальным членом ОДКБ, одновременно активно развивает сотрудничество со странами НАТО, участвует в совместных военных учениях и закупает вооружение у государств, входящих в альянс.

Согласно статье 20 Устава ОДКБ, если государство-член не погашает задолженность перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности может принять решение о приостановлении его права выдвигать кандидатов на квотные должности, а также лишить его права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.

Напомним, с 1 января 2024 года Армения заморозила свое участие в ОДКБ.

23 апреля этого года Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен возобновлять активное участие в работе организации.

Вопрос отношений Армении и ОДКБ обсуждался также 1 апреля на встрече Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Российский лидер тогда заявил, что в вопросе претензий Армении к ОДКБ необходимо «поставить точку» и не использовать эту тему во внутриполитической борьбе.

Источник: Sputnik Армения