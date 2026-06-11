Пашинян надеется на скорый запуск ж/д сообщения с Турцией

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выразил надежду на скорейший запуск железной дороги из Армении в Турцию.

Пашинян сказал об этом на заседании правительства, говоря о диверсификации географии экспорта товаров из Армении и появлении новых цепочек поставок.

“За это время у нас появились и новые транспортные возможности. Функционируют обе линии железной дороги Ахалкалак-Карс. Я обсуждал этот вопрос и с премьер-министром Грузии, и он заверил, что проблем в обоих направлениях не возникнет. Мы говорили об этом и с президентом Турции, и он подтвердил, что эти направления открыты. Мы надеемся, что железная дорога из Армении в Турцию также будет запущена как можно скорее, не говоря уже о том, что и в рамках проекта TRIPP возможности значительно возрастут”, — сказал премьер-министр.

На фоне запрета или ограничений России на импорт армянских товаров Пашинян также отметил, что армянское правительство всегда работало над диверсификацией рынков, и это приносит свои плоды. “Сейчас нам нужно содействовать созданию логистических центров, чтобы производители томатов могли найти формулу для работы в качестве единого экспортера, потому что во многих случаях интерес вызывает качество продукции и закупка товаров, но когда дело доходит до объемов, оказывается, что мы можем производить лишь часть интересующих их объемов. Это можно компенсировать внедрением консолидированных поставок. Есть мегасети, которые заинтересованы, но небольшой объем для них является проблемой”, — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, премьер-министр Нидерландов также написал ему личное письмо, в котором выразил особое внимание и пообещал оказать поддержку, чтобы у армянских бизнес-структур не возникало проблем. “Речь идет о рынке роз, потому что я помню, что в октябре прошлого года, когда мы посещали разные места, мы постоянно думали о том, как консолидировать нашу индустрию роз, чтобы можно было получить доступ к голландским рынкам. Но, как говорится, суббота наступила раньше пятницы, и сейчас это очень большая возможность”, — подчеркнул премьер-министр.

Источник: Арменпресс