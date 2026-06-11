Пашинян: отказ оппозиции от мандатов позволит сформировать легитимный парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь выступил с резкими заявлениями в адрес оппозиции, заявив, что отказ его политических оппонентов от депутатских мандатов приведет «к формированию парламента со 100-процентной легитимностью».

Об этом глава правительства сказал на брифинге после заседания правительства, комментируя дискуссии вокруг возможного отказа оппозиционных сил от участия в работе Национального собрания нового созыва.

«Если оппозиция откажется от получения мандатов, у нас будет парламент со 100-процентной легитимностью. В противном случае мы будем вынуждены видеть на трибуне парламента мешки с деньгами, которые не представляют никакой иной политической ценности», - заявил Пашинян.

Он утверждает, что единственная политическая сила, «получившая исключительно органические голоса избирателей» - это правящая партия «Гражданский договор». Остальные политические силы, по словам премьера, «преодолели проходной барьер в парламент благодаря подкупу избирателей».

Пашинян также резко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что власти предлагали политическую сделку лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну.

«Если бы мы предложили сделку Гагику Царукяну, он бы на коленях согласился на нее. В Армении ему никто никаких сделок не предлагал, поэтому он, как сирота, мотался по миру в поисках договоренностей. Где-то нашел, а потом выяснилось, что его просто завербовали, а он сам об этом даже не знал», — сказал премьер-министр.

Он также отверг саму возможность подобных переговоров с лидером «Процветающей Армении».

Источник: Sputnik Армения