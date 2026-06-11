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Пашинян заявил о массовом подкупе избирателей со стороны оппозиции

First News Media14:15 - Сегодня
Пашинян заявил о массовом подкупе избирателей со стороны оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что без подкупа избирателей блок «Сильная Армения», блок «Армения» и партия «Процветающая Армения» не смогли бы преодолеть избирательный порог и пройти в парламент.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос о наличии идеи или механизма оценки влияния случаев раздачи избирательных взяток политическими силами на результаты выборов.

«Что касается трехголовой партии войны, то без подкупа избирателей ни одна из них не смогла бы преодолеть избирательный порог и пройти в парламент», — сказал Пашинян. По словам премьер-министра, ответственность за произошедшее несет и судебная система. «За произошедшее здесь отвечает и судебная система, потому что те, кто давал взятки на предыдущих выборах, не только не сидят в тюрьме, но и продолжают свою деятельность в этом процессе», — отметил премьер-министр.

По словам Пашиняна, судебная система должна дать общественности четкие ответы. «Судебная система должна дать общественности ответы, и общественность должна получить четкий ответ на вопрос, зачем она финансирует судебную систему, если преступники не только продолжают разгуливать по улицам, но и продолжают свои преступления. Я получу ответы на эти вопросы», — заключил Пашинян. 

По предварительным результатам парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня, в парламент проходят три политические силы: партия «Гражданский договор», блок «Сильная Армения» и блок «Армения».

По предварительным данным, партия «Гражданский договор» получила 727 827 голосов, или 49,825 процента.

Благодаря полученным голосам партия получит большинство в парламенте и сформирует правительство.

Блок «Сильная Армения» получил 340 088 голосов, или 23,281 процента, а блок «Армения» — 145 113 голосов, или 9,934 процента. Партия «Процветающая Армения» очень близка к проходному порогу в 4 процента.

По предварительным результатам, ППА получила 3,996 процента голосов.

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