Пашинян прокомментировал риск денонсации газового соглашения с Россией

Армения и Россия имеют долгосрочные договоренности по поставкам природного газа, и трудно представить ситуацию, при которой одна из сторон в одностороннем порядке откажется от взятых на себя обязательств.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в правительстве.

«Так не делается. Это не договорной тип поведения», — сказал глава правительства.

Вместе с тем Пашинян отметил, что армянские власти анализируют все возможные сценарии развития ситуации.

«Более восьми лет я работаю с президентом России, я знаю его как рационального человека, который основывается на фактах. Если у него есть какие-либо опасения, мы постараемся терпеливо их развеять», — заявил премьер.

Источник: Sputnik Армения