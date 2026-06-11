Хикмет Гаджиев встретился с госсекретарем МИД Словакии

Находящийся в Баку госсекретарь МИД Словакии по делам Евросоюза Марек Эшток встретился с помощником президента — завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Об этом госсекретарь написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

Он отметил, что провел с Х.Гаджиевым открытые и позитивные обсуждения касательно сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, а также новых совместных проектов.

Источник: АПА