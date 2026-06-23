Тени прошлого и амбиции будущего: почему польский «орденопад» изменил характер отношений Киева и Варшавы

Политический кризис в отношениях между Киевом и Варшавой, связанный решением польского президента Кароля Навроцкого отозвать у украинского коллеги Владимира Зеленского высшую государственную награду Польши - орден Белого Орла - стал закономерным проявлением давних и глубоких разногласий.

За внешне эмоциональным и порывистым жестом польской стороны по поводу присвоения одному из украинских воинских подразделений наименования в честь героев УПА (Украинской повстанческой армии, действовавшей во время Второй мировой войны), скрывается не просто банальная электоральная игра в свете предстоящих в этой стране в 2027 году парламентских выборов. Это символический акт, обнаживший реальное отношение значительной части польского истеблишмента к Украине не как к равноправному партнеру, а как к объекту снисходительной опеки и геополитического давления.

На упрек президента Украины о том, что польские власти не лишали аналогичной награды ни лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини, ни российскую императрицу Екатерину II, ни пророссийского экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, в то время как самого Зеленского удостоили такой «чести», в Варшаве поспешили дать наскоро подготовленный ответ. Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак заявила, что орден не отзывают посмертно, поэтому речь не может идти о диктаторе Муссолини и императрице Екатерине. Что же касается Шредера, которого критикуют за многолетние связи с президентом России Владимиром Путиным, Енджак добавила, что бывший канцлер «никогда не оскорблял Польшу так открыто, как Зеленский». То есть наименование украинского подразделения именем украинских героев в Польше расценили как «оскорбление». Исходя из этой логики, значит ли это, что Украина должна воспринять как оскорбление в свой адрес возведение в Польше в культ таких деятелей, как Юзеф Пилсудский - архитектор жестокой «пацификации» Западной Украины 1930 года, или князь Ярема Вишневецкий, ставший для украинского народа символом патологического магнатского террора и кровавых расправ XVII века? А как насчет почитаемых в современной Польше командиров антикоммунистического подполья вроде Ромуальда Райса («Бурого») и отдельных лидеров Армии Крайовой, чьи отряды отметились массовыми этническими чистками и сожжением мирных украинских сел Подляшья и Холмщины уже в годы Второй мировой войны и после нее?

Как бы то ни было, Киев ответил, и его реакция, выразившаяся в беспрецедентном «орденопаде» - массовом отказе от высоких польских наград как действующих топ-чиновников, включая главу МИД Андрея Сибигу и руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, так и бывших украинских лидеров Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко - продемонстрировала, что эпоха односторонних уступок Варшаве ушла в прошлое. Киев однозначно дал понять, что суверенное право страны на собственную историческую память не может быть предметом торга или заложником политической конъюнктуры.

Циничный удар Варшавы и последовавший за ним жесткий демарш со стороны Киева заставляют по-новому взглянуть на всю матрицу двусторонних отношений, где за ширмой союзничества в сфере безопасности всегда тлели искры непереваренных обид. Долгое время украинское общество сознательно закрывало глаза на менторский тон польских коллег, списывая это на издержки внутренней политики. Однако нынешний инцидент со всей очевидностью показал, что польский национализм в отношении Украины все чаще скатывается к диктату, требующему не просто солидарности, а полного идеологического подчинения. Попытка Навроцкого использовать высший знак отличия Речи Посполитой как инструмент исторического шантажа в момент, когда Украина ведет тяжелейшую войну, выглядит не просто недружественным шагом, а действием, преследующим далеко идущие внутриполитические и геополитические цели.

Историческая кривизна зеркал: от Хмельниччины до Волыни

Фундаментальное противоречие между украинским и польским взглядами на общее прошлое имеет глубокие корни, и фигура гетмана Богдана Хмельницкого является здесь отправной точкой. В польской национальной памяти Хмельниччина традиционно интерпретируется исключительно как катастрофа, разрушившая «золотой век» Речи Посполитой, бунт дикой окраины против законной цивилизованной власти и стратегическая ошибка, открывшая Москве дорогу в регион через Переяславскую раду. Польские интеллектуалы, воспитанные на романтизированных образах из трилогии Генрика Сенкевича, десятилетиями продвигают нарратив о том, что казацкое восстание было актом немотивированной и варварской жестокости. Они упорно акцентируют внимание на трагедии польского населения тех лет, при этом полностью игнорируя контекст.

Украинская же историческая наука призывает Варшаву взглянуть правде в глаза и признать то, что первопричиной того эпохального взрыва середины XVII века стала жесточайшая колониальная, экономическая, социальная и религиозная дискриминация, которую польская шляхта десятилетиями осуществляла в отношении украинцев, которые были лишены элементарных прав, подвергались полонизации и закрепощению, а их православная вера планомерно вытеснялась.

Хмельниччина для Украины - это классическая, справедливая национально-освободительная война против колониального гнета Речи Посполитой. Без признания Варшавой своей ответственности за создание условий, которые привели к кровавому восстанию, любой диалог о прошлом превращается в монолог бывших властей, требующих от некогда подвластного народа раскаяния за то, что он посмел освободиться.

Аналогичная картина однобокости наблюдается и вокруг споров об Украинской повстанческой армии (УПА) и Волынской бойни 1943 года с ее участием. Польская сторона возвела Волынь в абсолют своей исторической памяти, используя этот тяжелый эпизод Второй мировой войны как постоянный инструмент морального превосходства над Украиной. При этом Варшава на официальном уровне упорно отказывается замечать и расследовать масштабные карательные акции польской Армии Крайовой против мирных украинцев, а также предшествующую этому многолетнюю репрессивную политику пацификации межвоенной Польши, закрытие и сожжение православных храмов, насильственную ассимиляцию. Киев никогда не отрицал трагизма тех событий и всегда был готов к формуле «прощаем и просим прощения», однако польский официальный дискурс требует исключительно одностороннего покаяния Украины, полностью вычеркивая преступления своей стороны из анналов истории.

Имперские фантомы: виды на Волынь и Галицию

За настойчивым желанием Польши диктовать Украине, какие памятники ставить и чьи имена присваивать воинским частям, отчетливо просматриваются старые геополитические аппетиты. Польская элита на ментальном уровне так и не смогла окончательно смириться с потерей «Восточных Крессов» - Западной Украины и Волыни, которые на протяжении веков рассматривались Варшавой как ее естественные цивилизационные и территориальные владения. Несмотря на официальные декларации об уважении современных границ, в польском общественно-политическом пространстве постоянно сквозит реваншистский подтекст, выражающийся в культурной и гуманитарной экспансии на этих территориях.

Желание контролировать украинский исторический нарратив - это не что иное, как мягкая форма заявления своих прав на данные регионы. Демонизируя УПА, которая вела борьбу как против советской, так и против польской оккупации западных украинских земель, Варшава пытается делегитимизировать само стремление украинцев к суверенному контролю над этими территориями в тот исторический период.

Польский национализм, взращенный на мифе о Польше «от моря до моря» - от Балтики до Черного моря (похоже, авторы этой концепции консультировались у создателей мифа о «Великой Армении от моря до моря»), подсознательно воспринимает независимую и сильную Украину с собственной несломленной идентичностью как угрозу своим историческим притязаниям. Отсюда и постоянное стремление держать Киев в положении «ведомого», которого нужно поучать, контролировать и наказывать лишением орденов, если он проявляет излишнюю самостоятельность в вопросах национальной памяти.

Экономический эгоизм и аграрные блокады

Обратную сторону польского союзничества украинское общество ощутило задолго до нынешнего орденского скандала - во время затяжных блокад украинской границы польскими фермерами и перевозчиками, которые проходили при очевидном попустительстве, а порой и молчаливом одобрении со стороны официальной Варшавы. В один из самых сложных для Украины периодов польская сторона ограничила ввоз и транзит украинской сельскохозяйственной продукции. Эти искусственные барьеры были выстроены ради защиты внутренних интересов польских аграриев.

Варшава фактически отодвинула на второй план европейские правила и принципы солидарности, приостановив упрощенную форму импорта украинского зерна и продовольствия, что нанесло украинской экономике серьезный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Такой экономический протекционизм наглядно показал, что ради удержания собственного электората польские политики оказались готовы пожертвовать стабильностью логистики соседа, из-за чего на границе задерживались даже грузы двойного и оборонного назначения. Эта ситуация продемонстрировала, что как только дело доходит до реальной рыночной конкуренции, декларируемая солидарность Варшавы уступает место жесткому прагматизму и защите исключительно собственных интересов.

Конкуренция за лидерство в Европе: битва потенциалов

Нынешнее обострение отношений имеет под собой и глубокий геополитический базис, связанный с амбициями Варшавы стать новым безоговорочным лидером Европейского Союза и главным выразителем интересов Центральной и Восточной Европы. Польша активно использует свое растущее экономическое влияние и председательство в Совете ЕС для того, чтобы перехватить бразды правления у дряхлеющих локомотивов Европы в лице Франции и Германии. Однако на этом пути Варшава неожиданно для себя столкнулась с экзистенциальным конкурентом - Украиной.

За годы полномасштабной войны Украина усилилась в военном, технологическом и геополитическом плане. Сегодня украинская армия является боеспособной, опытной и мощной силой на европейском континенте, а украинские оборонные предприятия обладают передовыми военными технологиями, проверенными в условиях реального конфликта XXI века. Понимая, что после победы и вступления в ЕС и НАТО Украина объективно станет серьезным военно-политическим игроком в регионе, Польша, видимо, начинает испытывать ревность. Варшава осознает, что ее претензии на лидерство могут быть легко потеснены потенциалом Киева. Отсюда проистекает стремление части польской элиты использовать интеграционные процессы Киева как рычаг давления - искусственно обусловливать продвижение Украины в ЕС и НАТО историческими уступками и экономическими ограничениями, чтобы удержать за Варшавой статус безоговорочного регионального лидера.

Контур нового партнерства

Инициированный президентом Навроцким скандал с лишением Зеленского ордена Белого Орла стал точкой невозврата, после которой старая модель польско-украинских отношений, основанная на менторстве и украинской благодарности, окончательно рухнула. Ответный жест украинской элиты, массово вернувшей польские награды, продемонстрировал Варшаве рождение зрелой и самодостаточной Украины, которая больше не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов и претензий. Украинское государство доказало, что платит за свою свободу слишком высокую цену, чтобы позволять кому бы то ни было - даже номинальным союзникам - редактировать свою историю и оскорблять своих лидеров.

Варшаве предстоит принять новую реальность, заключающуюся в том, что Украина больше не вписывается в старые лекала неравноправных отношений. Будущее региона зависит от способности обеих столиц перейти к подлинному суверенному паритету, свободному от исторических комплексов прошлых веков.

Перевернув страницу избыточного покровительства, Польша и Украина способны сформировать принципиально новую ось силы в Европе.