«Будем искать нокаут в первом раунде»: Мануэль Торрес о стратегии на предстоящий поединок

«Честно говоря, я не знаю, чего ожидает Рафаэль. Он видел всего два моих боя, и оба они завершились за одну минуту и две секунды. Поэтому трудно сказать, к чему он готовится. Я же выхожу со своей стратегией, буду стараться навязать свой темп и драться так, как делаю это всегда».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил Мексиканский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе UFC, Мануэль Торрес.

Спортсмен также добавил, что рассчитывает на досрочное завершение поединка: «Я и сам верю, что могу одержать победу нокаутом в первом раунде. Конечно, мы готовились к пятираундовому поединку, но часть нашей стратегии заключается в том, чтобы искать возможность для нокаута уже в первом раунде».

Журналисты напомнили Торресу о словах Рафаэля Ричарда, который спрогнозировал, что противостояние между представителями Азербайджана и Мексики станет очень интересным и зрелищным. Боец полностью согласился с этим мнением.

«Да, абсолютно согласен. Думаю, получится очень интересный бой. Рафаэль - очень опытный и сильный боец.

У него отличная ударная техника, и это также одна из моих сильных сторон. Поэтому болельщиков ждет захватывающий поединок», - подчеркнул Мануэль Торрес.

В завершение пресс-конференции бойца спросили, как он оценивает ситуацию в дивизионе после последних событий и почему среди спортсменов больше не чувствуется прежнего страха перед лидерами.

«На мой взгляд, страха здесь никогда и не было. Независимо от того, у кого находится пояс, этот дивизион всегда был одним из самых сложных и конкурентных в UFC. Здесь всё может измениться в один миг. Любой боец может как подняться на самую вершину, так и потерять свои позиции.

Я считаю, что легкий вес — это самый талантливый и интересный дивизион в UFC. И я думаю, что всё будет идти своим чередом, пока в конечном итоге я не получу шанс подраться за титул», - заключил Торрес.

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.