 Тахир Абдуллаев: «Я считаю, что должен был попасть в UFC еще раньше» | 1news.az | Новости
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Тахир Абдуллаев: «Я считаю, что должен был попасть в UFC еще раньше»

Фаига Мамедова13:50 - Сегодня
Тахир Абдуллаев: «Я считаю, что должен был попасть в UFC еще раньше»

«Бойцам из нашего региона совсем не просто попасть в хорошие организации, драться с качественными соперниками и получать достойные гонорары».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил азербайджанский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе и дебютирующий в UFC, Тахир Абдуллаев.

Я всегда верил, что рано или поздно этот шанс появится. Нужно было просто запастись терпением, продолжать работать со своей командой и менеджером. В итоге всё сложилось так, как я и думал. В один прекрасный день раздался звонок, и мне сообщили, что контракт с UFC готов», - поделился Т. Абдуллаев.

При этом боец признался, что этот шаг мог состояться гораздо раньше: «Честно говоря, я считаю, что должен был попасть в UFC еще раньше. Потому что каждый раз, когда у меня была возможность пройти хорошую подготовку, я показывал интересные и зрелищные бои».

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему путь к главному промоушену занял столько времени, Тахир Абдуллаев объяснил это частыми выступлениями без полноценной подготовки.

«На протяжении всей карьеры я соглашался практически на все бои на коротком уведомлении. Очень часто предложение принять поединок поступало всего за 15–20 дней до его начала. У меня просто не было возможности пройти полноценный тренировочный лагерь. И так было не только до UFC, но и в других организациях. Выступал ли я в Абу-Даби или в UAE Warriors — в большинстве случаев о поединках мне сообщали всего за две-три недели. Но теперь ситуация изменилась. Наконец-то у меня появилась возможность выступать в лучшей лиге мира, и я хочу раскрыть свой потенциал на полную мощность», — подчеркнул спортсмен.

В завершение пресс-конференции Абдуллаев отметил, что для него это результат многолетнего труда:

«Я благодарен всем, кто поддерживал меня на этом пути — моей семье, команде, тренерам и болельщикам.

Надеюсь, что и дальше буду продолжать радовать их своими победами».

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.

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