Матеус Камильо: «Думаю, этот бой с Назимом Садыховым завершится досрочно»

«Думаю, этот бой с Назимом Садыховым получится очень зрелищным. Уверен, что он завершится досрочно - нокаутом».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил Бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе, Матеус Камильо.

По мнению Камильо, фанатов ждет яркое зрелище.

Спортсмен также подчеркнул, что сделал выводы из прошлых неудач и провел серьезную работу над ошибками:

«После прошлого поражения я сказал, что вернусь другим бойцом, и именно это вы увидите 27 июня. Я подготовил для этого поединка новое оружие, но раскрывать его заранее не собираюсь. Все увидят это уже во время боя. Этот бой и свою победу я хочу посвятить Бразилии, всем своим болельщикам и самому себе».

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.