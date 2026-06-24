Икрам Алискеров: «Мне кажется, что здесь в Баку я как дома»

«Мне кажется, что здесь в Баку я как дома».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил российский самбист боец смешанного стиля MMA Икрам Алескеров.

Говоря о тренировочном процессе и подготовке к поединкам, боец отметил, что люди со стороны толком не знают, что происходит за кулисами.

По его словам, они не видят тренировок, не изучают то, как проходит подготовка, и не знают, как тяжело бойцы пашут каждый день.

Рассуждая о физических данных оппонентов, Алискеров подчеркнул, что рост может быть как преимуществом, так и недостатком: «Если соперник намного выше, это может открыть возможности для тейкдаунов и других корректировок в стратегии».

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.