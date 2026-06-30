Парламентские выборы в Армении, прошедшие 7 июня, оставили после себя стойкое ощущение срежиссированного хаоса, где у каждой стороны была своя, далеко не самая благовидная роль.

Сегодня, когда в Конституционном суде Армении полным ходом идет рассмотрение коллективного иска от семи оппозиционных сил, требующих аннулировать итоги голосования, у стороннего наблюдателя нет ни малейшего повода сочувствовать кому-либо из участников этого процесса. Нынешний армянский политический ландшафт представляет собой противостояние популистов во власти и реваншистов в оппозиции, где методы борьбы одинаково далеки от чистоты.

На фоне заявлений о многочисленных нарушениях странной выглядит реакция западных институтов, которые, по мнению критиков, проявили удивительную снисходительность к тем явлениям, которые в других государствах неизменно становятся поводом для жестких политических оценок. Подобная ситуация заставляет вновь обратиться к вопросу о том, насколько универсальными остаются декларируемые Западом стандарты демократии, верховенства закона и честных выборов.

Если одни государства подвергаются многолетнему давлению даже за незначительные процедурные нарушения, то в других случаях не только аналогичные, но и более серьезные претензии получают статус второстепенных технических вопросов, не влияющих на общую оценку избирательного процесса. Именно этот контраст сегодня становится одним из наиболее заметных элементов международной дискуссии вокруг Армении.

Аргументы, обнажающие изнанку избирательного процесса, которую на Западе упорно предпочитают игнорировать, сегодня звучат за дверями судебных заседаний. Одним из центральных эпизодов продолжающегося разбирательства стало вчерашнее выступление адвоката Арама Орбеляна, представляющего интересы партии «Процветающая Армения», в Конституционном суде, который должен вынести решение до 4 июля. По его словам, приводимым армянскими медиа, анализ официальных данных выявил существенные расхождения между количеством проголосовавших граждан и числом бюллетеней. По словам Орбеляна, на 103 участках (с учетом электронного голосования) бюллетеней в урнах оказалось на 269 больше, чем голосовавших там людей. И наоборот: на 308 участках (из 2005) число бюллетеней в избирательных урнах было меньше, чем проголосовавших избирателей. «Таким образом, если прибавить к этой цифре вышеуказанные 103 участка, получится отклонение примерно в 20% от общего количества участков», – сказал Орбелян. Он также сказал, что после обработки данных по стандарту управления качеством Six Sigma выяснилось, что есть значительные отклонения в результатах голосования на участках, где были обнаружены нарушения. Этот метод, изначально разработанный в крупном бизнесе для выявления производственного брака и системных сбоев, в контексте армянского голосования, судя по представленному анализу, наглядно продемонстрировал искусственное происхождение итоговых цифр. Практически на всех избирательных участках (98%-99%) с большей, чем в среднем, разницей победил «Гражданский договор» Пашиняна. «На всех остальных участках число голосов «Гражданского договора» составляет 40-50%. То есть, там, где не было отклонений, распределение голосов между остальными партиями и «Гражданским договором» соответствует рубежу в 50%», – сказал Орбелян. Анализ всех этих данных, по его словам, свидетельствует о том, что выявленные нарушения позволяют поставить под сомнение результаты голосования в целом. При этом Орбелян заметил, что это всего лишь один параметр, есть несоответствия и по другим параметрам.

Вся эта математика обретает конкретный смысл, если взглянуть на официальное распределение мандатов. По итогам выборов, в парламент прошли три политические силы – правящая партия «Гражданский договор» получила 49,7456% голосов, оппозиционные блоки «Сильная Армения» - 23,2710% и «Армения» - 9,9231%. Таким образом, в новом составе парламента «Гражданский договор» получил 64 мандата, блок «Сильная Армения» - 29, а блок «Армения» - 12. Таким образом, правящая сила сохранила парламентское большинство, однако не располагает конституционным большинством, необходимым для одностороннего внесения изменений в конституцию страны.

Разумеется, сами по себе заявления критиков выборов еще не означают автоматически, что их итоги должны быть признаны недействительными. Именно для этого и существует судебная процедура, призванная установить, насколько обнаруженные нарушения могли повлиять на конечный результат. Однако уже сам масштаб представленных претензий объективно делает их предметом серьезного обсуждения, а не формальной юридической процедуры.

Дополнительное международное измерение делу придало заявление международного адвоката Роберта Амстердама. Его юридическая фирма Amsterdam & Partners LLP, представляющая интересы армянской оппозиции, направила обращение председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, поставив вопрос о политической ответственности Брюсселя за безоговорочную поддержку действующих армянских властей.

В письме утверждается, что Евросоюз оказал Пашиняну безоговорочную политическую поддержку, несмотря на затяжную кампанию против оппонентов, религиозных структур и независимых СМИ, массовые политические аресты и фальсификации выборов. «Европейский союз может быть привлечен к юридической ответственности за поддержку Никола Пашиняна», - говорится в заявлении Амстердама. Продолжая называть Армению «историей успеха», характеризовать ее как успешный демократический пример и легитимизировав выборы, результаты которых еще оспариваются в Конституционном суде, Брюссель нарушил собственные стандарты, отказавшись от строгого контроля, который обычно требует в других странах. Отмечается, что чиновники ЕС вели диалог исключительно с властями Армении, проигнорировав оппозицию, чем предопределили желаемый исход еще до проверки результатов. Но даже при масштабном вмешательстве ЕС и нарушениях властей, Пашинян не получил поддержку большинства: правительство не набрало и половины голосов, тогда как большинство избирателей проголосовало за оппозицию. ​ Роберт Амстердам далее отмечает: «ЕС не был нейтральным наблюдателем, а поддержал правительство, практикующее массовые аресты и атаки на Церковь. Брюссель не может претендовать на роль защитника демократии, игнорируя злоупотребления и заглушая голос оппозиции. Действия ЕС лишь избавили этот режим от ответственности. Под предлогом противодействия российскому вмешательству г-жа фон дер Ляйен возглавила кампанию двойных стандартов, которая нанесла ущерб верховенству закона и ставит под угрозу само существование Армении», – говорится в письме.

Подобная критика затрагивает значительно более широкий вопрос, чем конкретные армянские выборы. Она касается самой логики современной европейской политики продвижения демократии. Если институты ЕС действительно стремятся выступать универсальными защитниками демократических ценностей, то одинаковые критерии должны применяться независимо от того, является ли конкретное правительство союзником или политическим оппонентом Брюсселя.

Именно последовательность всегда служила главным источником доверия к международным институтам. Несмотря на продолжающееся судебное разбирательство, многие европейские структуры достаточно быстро признали прошедшие выборы соответствующими демократическим стандартам. Критики такого подхода обращают внимание на то, что в отношении других государств аналогичные обстоятельства зачастую становятся основанием для более жестких оценок, расширенных миссий наблюдения, дополнительных проверок и многомесячных политических дискуссий.

Любое впечатление избирательности неизбежно снижает авторитет даже самых авторитетных организаций. Именно здесь возникает проблема двойных стандартов. Речь идет не о том, что нарушения автоматически делают любые выборы нелегитимными, а о том, что одинаковые факты должны оцениваться равными критериями. Если многочисленные обращения в суды, статистические аномалии, уголовные расследования, жалобы наблюдателей и заявления оппозиции требуют тщательной проверки в одной стране, аналогичный подход должен применяться и в другой. В противном случае демократия начинает восприниматься не как универсальная система ценностей, а как инструмент политической целесообразности.

Справедливости ради стоит отметить, что армянская оппозиция скомпрометировала себя не меньше. В преддверии и в день выборов, по данным армянской прессы, правоохранительными органами было зафиксировано массовое применение теневых финансовых ресурсов. Было инициировано 156 производств по коррупционным проявлениям, велось следствие в отношении 258 лиц по 74 делам, а накануне голосования за решеткой оказались шестеро кандидатов от альянса «Сильная Армения», обвиняемых в масштабном подкупе избирателей и отмывании денег. Таким образом, перед нами развернулась картина, где одна сторона пыталась банально скупить голоса, а вторая - переписать итоговые протоколы, используя вертикаль власти.

Независимо от того, какое решение вынесет Конституционный суд, Армения уже вошла в фазу глубокого системного кризиса. Для европейских институтов, привыкших рассматривать любые, даже самые мизерные и надуманные недочеты в отдельных избирательных системах буквально под лупой, масштабные аномалии в Армении стали зоной избирательной слепоты.

Демократия перестает быть универсальной ценностью в тот момент, когда ее критерии начинают зависеть не от закона, а от политической целесообразности. Именно тогда международное наблюдение превращается из инструмента защиты избирательных прав в механизм внешнеполитического давления. Выборы в Армении вновь показали, что главный кризис сегодня переживает не только армянская избирательная система. Гораздо более серьезному испытанию подвергается доверие к самим международным институтам, претендующим на роль беспристрастных арбитров. Пока одни и те же нарушения получают принципиально разные оценки в зависимости от политических симпатий, обвинения в двойных стандартах будут звучать все убедительнее, а авторитет западных демократических институтов - неизбежно снижаться.