Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им»

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере.

"Да, это мой последний чемпионат мира. Нужно наслаждаться им", — сказал Роналду, комментарий которого приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Также 41-летний нападающий рассказал, когда может завершить карьеру. "Я уйду на пенсию, когда захочу, а не когда захотите вы", — сказал он на пресс-конференции.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

В 1/8 финала сборная Португалии сыграет против команды Испании. Встреча пройдет 6 июля. Мировое первенство, которое проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.