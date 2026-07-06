ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

В авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве обороны.

После проверки состояния здоровья летных экипажей до сведения пилотов были доведены правила безопасности и был проведен осмотр авиационных средств.

Затем, согласно плану, были выполнены практические полёты на самолетах JF-17C (Block-III), Л-39 и штурмовиках Су-25МЛ и Су-25.

В ходе учений пилоты выполнили индивидуальные и групповые полеты, в ходе которых совершенствовали навыки взаимодействия в воздушном пространстве, выполнения условных боевых задач и тактических маневров, обнаружения и уничтожения целей, а также принятия правильных решений в особых ситуациях.

На учебно-тренировочных занятиях, проводимых с целью повышения боевой подготовки и профессионализма лётных экипажей, основное внимание было уделено точному и безопасному выполнению задач в различных метеорологических и тактических условиях, а также совершенствованию возможностей боевого применения авиационных средств.

В авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана состоялись учебно-тренировочные полеты.