Хикмет Гаджиев поделился видеосюжетом о кулинарных традициях Габалы - ВИДЕО
Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в соцсети X видеосюжетом телеканала AnewZ, посвященным кулинарным традициям Габалы.
«Кухня от А до Я: Габала. Габала предлагает подлинный вкус богатого кулинарного наследия Азербайджана, где многовековые традиции, изысканные вкусы и знаменитое азербайджанское гостеприимство гармонично сочетаются друг с другом», - отметил Хикмет Гаджиев.
С сюжетом можно ознакомиться по ссылке.
CUISINE A TO Z: Gabala
Qabala offers an authentic taste of Azerbaijan’s rich culinary heritage, blending centuries-old traditions, exceptional flavors, and renowned hospitality.https://t.co/DV0pdNgYRD via @YouTube pic.twitter.com/PhtIhA2Epb — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 6, 2026