Джейхун Байрамов поздравил сотрудников дипслужбы с профессиональным праздником - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поздравил сотрудников органов дипломатической службы с профессиональным праздником.

Как передает 1news.az, соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

"Сердечно поздравляю всех своих коллег с 9 июля — Днем профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики. Благодарю всех коллег, которые в рамках внешнеполитического курса, определенного Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, служат нашей стране, руководствуясь общей целью и высокой ответственностью. Желаю каждому новых успехов в этой почетной деятельности. С праздником!", — говорится в публикации.