Джейхун Байрамов поздравил сотрудников дипслужбы с профессиональным праздником - ФОТО
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поздравил сотрудников органов дипломатической службы с профессиональным праздником.
Как передает 1news.az, соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.
"Сердечно поздравляю всех своих коллег с 9 июля — Днем профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики. Благодарю всех коллег, которые в рамках внешнеполитического курса, определенного Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, служат нашей стране, руководствуясь общей целью и высокой ответственностью. Желаю каждому новых успехов в этой почетной деятельности. С праздником!", — говорится в публикации.
9 İyul – Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı münasibətilə bütün həmkarlarımı ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu çərçivəsində vahid məqsəd və yüksək… pic.twitter.com/wBTQNUtcu7 — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) July 9, 2026