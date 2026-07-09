Гурбан Гурбанов: После этого матча мы поняли, насколько высокая на нас лежит ответственность

"Хочу поблагодарить болельщиков — стадион был практически полным. Уже по первой игре мы поняли, что должны действовать максимально ответственно. Ожидания болельщиков от нас очень высоки, и это одновременно и большая ответственность, и дополнительная мотивация. Я сказал об этом своим игрокам и благодарен каждому из них".

Об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после матча против "Вестри", передает idman.biz.

Отметим, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" в Баку разгромил исландский "Вестри" со счетом 3:0.

"Это была первая игра в сезоне, и победа была крайне важна. У меня были определенные опасения касательно общего игрового плана, ведь футболисты сейчас находятся в разной форме. В середине второго тайма начала сказываться усталость, но после проведенных замен динамика игры снова возросла. Нам противостояла команда, которая хорошо оборонялась и детально нас проанализировала. Этот счет говорит о том, что к ответному матчу мы должны подойти еще более ответственно и улучшить свою подготовку. Верю, что такой напряженный поединок пойдет нам только на пользу", — отметил специалист.

Гурбанов также рассказал о трансферных планах клуба: "На данный момент мы ищем усиление на все позиции, за исключением вратарской. Переговоры сейчас продолжаются".

Ответная встреча команд состоится через неделю в Исландии.