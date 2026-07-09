Гурбан Гурбанов высказался об Эльвине Джафаргулиеве: «Мы не хотим, чтобы кто-то из наших игроков оставался вне футбола»

Если бы Эльвин Джафаргулиев решил перейти в другой клуб, мы не стали бы ему препятствовать.

Об этом после первого матча квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между «Карабахом» и исландским «Вестри» заявил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов.

По его словам, подробно комментировать ситуацию нет необходимости.

«Эльвин вернулся в команду, состоялось несколько встреч. Мы не хотим, чтобы кто-либо из наших футболистов — азербайджанец или легионер — оставался вне футбола. Но существуют правила, и все мы обязаны их соблюдать. Когда это необходимо, приходится принимать и жёсткие решения», — сказал Гурбанов.

Напомним, в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Карабах» обыграл «Вестри» со счётом 3:0.

Ответная встреча состоится 17 июля на стадионе «Вальбьярнарвёллур» в Рейкьявике и начнётся в 00:00 по бакинскому времени.