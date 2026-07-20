Делегация Азербайджана завершила работу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивого градостроительства - ФОТО

Делегация Азербайджана во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым завершила участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН), посвящённом среднесрочному обзору реализации Новой программы развития городов, которое состоялось 16–17 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как передает 1news.az, одним из ключевых направлений участия азербайджанской делегации стало международное продолжение результатов 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), прошедшей в мае текущего года в Баку. Было отмечено, что Форум, объединивший более 58 тысяч участников из 176 стран, стал одной из наиболее авторитетных мировых площадок в сфере устойчивой урбанизации. Принятые по его итогам документы «Бакинский призыв к действию» и «Резюме председателя», впервые проведённый Сегмент лидеров, а также Бакинская градостроительная премия и другие инициативы уже нашли отражение в работе Генеральной Ассамблеи ООН, способствуя дальнейшему продвижению Новой программы развития городов.

В рамках пленарного заседания председатель Комитета Анар Гулиев выступил с национальным заявлением Азербайджана. В своём выступлении он представил основные результаты государственной политики страны в сфере градостроительства и территориального планирования. Международному сообществу были представлены проводимые в Азербайджане реформы, направленные на создание безопасной, инклюзивной и человекоориентированной среды проживания, а также современные подходы к территориальному планированию как одному из ключевых инструментов достижения Целей устойчивого развития.

Особое внимание в ходе мероприятий было уделено опыту Азербайджана по восстановлению освобождённых территорий. Выступая на министерской встрече, посвящённой восстановлению территорий, пострадавших в результате конфликтов, стихийных бедствий и вынужденного перемещения населения, Анар Гулиев подчеркнул, что процесс восстановления не должен ограничиваться воссозданием прежних населённых пунктов, а должен быть направлен на формирование городов и сёл будущего, обеспечивающих людям более безопасные и комфортные условия жизни. Было отмечено, что постконфликтное восстановление следует рассматривать не как возвращение к прошлому, а как стратегическую возможность для создания современных, инклюзивных и человекоориентированных населённых пунктов.

Азербайджан также представил международному сообществу масштабную программу восстановления и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура как практический пример современного подхода к постконфликтному развитию. Было отмечено, что за последние шесть лет в регионе введены в эксплуатацию объекты различного назначения общей площадью 3 миллиона квадратных метров, построено жильё для 16 тысяч семей. Сегодня жизнь уже вернулась в 10 городов, 3 посёлка и 30 сёл, где проживают, работают и получают образование более 90 тысяч человек.

Одним из наиболее значимых практических результатов визита стало подписание соглашения между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и Программой ООН по населённым пунктам (UN-Habitat). Документ предусматривает разработку документов территориального планирования для сёл Гуйджаг Джебраильского района и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района. Реализация проекта впервые обеспечит непосредственное участие UN-Habitat в процессах восстановления освобождённых территорий Азербайджана и будет способствовать реализации Государственной программы «Великое возвращение» посредством применения международного опыта.

В ходе визита состоялись двусторонние встречи с исполнительным директором UN-Habitat Анаклаудией Россбах, руководителем польской делегации, заместителем министра фондов развития и региональной политики Республики Польша Яном Шишко, а также министром городов Федеративной Республики Бразилия Антониу Владимиром Моура Лимой. В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сфере устойчивого городского развития, реализации совместных проектов и обмена передовым опытом в области территориального планирования.

Деятельность азербайджанской делегации в Нью-Йорке стала логичным продолжением международной повестки, сформированной в ходе 13-й сессии Всемирного градостроительного форума в Баку. Представленные инициативы, достигнутые договорённости и подписанное соглашение создают прочную основу для дальнейшего расширения международного сотрудничества и реализации новых совместных проектов в сфере градостроительства.