 Торговля как тест на нормализацию: армянские товары могут появиться в Азербайджане | 1news.az | Новости
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Торговля как тест на нормализацию: армянские товары могут появиться в Азербайджане

First News Media12:45 - Сегодня
Торговля как тест на нормализацию: армянские товары могут появиться в Азербайджане

Армения готовится начать экспорт своей продукции в Азербайджан. Премьер-министр Никол Пашинян ранее неоднократно заявлял о возможности начала поставок в ближайшее время, а глава МИД Армении Арарат Мирзоян накануне подтвердил планы по выходу армянских товаров на азербайджанский рынок. Однако возможное появление такой продукции вызывает у части азербайджанских потребителей настороженность.

Вопрос экономического взаимодействия между двумя странами приобретает особое значение на фоне продолжающегося процесса нормализации азербайджано-армянских отношений.

В беседе с 1news.az азербайджанский политический эксперт, глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде отметил, что в последнее время отношения между Баку и Ереваном развиваются с новой динамикой, при этом экономическое направление становится одним из ключевых.

«Отношения с Арменией в последнее время приобретают особую динамику. Несмотря на определённую пробуксовку в реализации политической повестки, приоритет отдаётся развитию экономических отношений. И это неслучайно, потому что экономика во многих случаях выступает базисом для развития политических отношений», — отметил эксперт.

Качество продукции как основа доверия

По словам Велизаде, развитие торгово-экономических связей может стать одной из основ формирования устойчивого мира между двумя странами. При этом возможные опасения азербайджанских потребителей относительно качества армянской продукции, по его мнению, должны решаться посредством действующих механизмов контроля.

Эксперт подчеркнул, что как в Азербайджане, так и в Армении существуют соответствующие организации, отвечающие за проверку качества продукции и ее соответствие установленным требованиям.

«Следует полностью полагаться на функции проверяющих организаций. Если мы говорим о торгово-экономическом сотрудничестве, неизбежно, что азербайджанские товары будут поступать на армянский рынок — они уже поступают, — и какие-то армянские товары будут поступать на азербайджанский рынок», — сказал Велизаде.

При этом эксперт не считает высоковероятным сценарий, при котором на азербайджанский рынок массово будет поступать некачественная продукция.

«Сомнения в том, что там может быть какой-то подвох или ситуация, связанная с поступлением на азербайджанский рынок недоброкачественной армянской продукции, я такую ситуацию, если не исключаю полностью, то очень минимизирую», — отметил он.

Торговля как проверка процесса нормализации

Таким образом, возможное начало поставок армянских товаров в Азербайджан может иметь значение, выходящее за рамки непосредственно торговых отношений. Реальный запуск взаимных поставок способен стать одним из практических элементов экономического сближения двух стран.

В то же время появление армянской продукции на азербайджанском рынке станет своеобразным психологическим тестом для процесса нормализации.

Ляман Гасанова

 

 

 

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