Трамп поделился статьей Уиткоффа о мире между Азербайджаном и Арменией

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поделился статьей спецпредставителя Стива Уиткоффа, опубликованной в американском издании Washington Examiner.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на его страницу в Truth Social.

Статья от 10 августа посвящена усилиям американского лидера по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Она опубликована под заголовком «Как Трамп превратил замороженный конфликт в модель мира».

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