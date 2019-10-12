5 книг, которые стоит прочесть: советует писательница и блогер Саялы Бахар - ФОТО

1news.az при поддержке Audiokitab продолжает проект #Top5books, целью которого является повышение интереса к чтению.

В этой рубрике известные люди нашей страны делятся впечатлениями о пяти книгах, которые произвели на них сильное впечатление и которые они советуют к обязательному прочтению. Рубрика эта еженедельная, так что каждый из наших читателей сможет выбрать для себя то, что покажется ему наиболее интересным из предложенного списка книг.

Сегодня свои пять книг советует писательница, автор анонимного блога «Бакинской недевственницы» Саялы Бахар.

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Выбрать только пять книг действительно очень сложно… Долго выбирая, я решила поделиться самыми сильными, на мой взгляд, книгами. При этом у каждой их них - разная читательская аудитория.

Колин Типпинг, «Радикальное Прощение»

Жанр: саморазвитие и психология. Это книга для тех, кто хочет покончить с грузом прошлого и жить счастливой, довольной жизнью. В книге содержатся реальные практики, помогающие избавиться от состояния жертвы, оставить мысли о мести, очиститься от негатива.

Я считаю, что ее должен прочитать каждый человек. Она объясняет с точки зрения психологии, что с нами делают обиды, почему они вообще происходят, зачем нужны страдания, как избавиться от архетипа жертвы. Как перестать считать, что все кругом плохие, а вы один – хороший?

Эта книга попала ко мне на первом сеансе у психолога, и она перевернула мою жизнь. Но я и до этого интуитивно понимала, что те, кто делает нам больно, преподают нам урок. А книга помогла все лучше понять. Плюс, в ней есть техники, помогающие многое осознать.

Книга помогла мне справиться со многими детскими травмами.

Клаус Дж. Джоул, «Посланник. Правдивая история про любовь»

Жанр: эзотерика. Это книга об энергии Любви. О том, как перестать искать любовь и начать жить в согласии с окружающим миром. Она попала в мою библиотеку тоже волшебным образом: в период, когда я сама стала писать о любви. У меня вроде бы сложился уже сюжет, но над одним вопросом я билась очень долго: что же такое любовь?

И вот ночью, открыв библиотеку электронную, я обнаружила там эту книгу, она синхронизировалась из «телеграм-канала», который мы создали с подругами. И это было действительно волшебство, потому что я искала именно эту книгу. Говорят, любовь приходит, когда ее не ищут и не ждут.

Книга помогла мне ответить на вопросы: как выглядит любовь, как она проявляется, как работать с энергией любви. Мне понравились медитации и практики, которые там даны. А написана она в форме сказки, что также очень увлекает.

Фернандо Араббаль, «Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата, или Как лилия в шипах».

Жанр: абсурд. Цитата: «Так я веду свой крестовый поход против эпохи, которой катастрофически недостает достоинства, вкуса и домашнего супа».

Это - книга для любителей напрячь свой мозг и улучшить стиль письма. Ни на одну секунду, ни на одну фразу нельзя терять бдительность - Араббаль не станет с вами нянчиться! Каждое предложение пестрит каким-нибудь художественным приемом. Автор, он же главный герой - главврач лепрозория, рассказывает о своей непростой судьбе, влюбляется, критикует систему...

В общем, все, как у людей, за исключением того, что сначала вас не покидает ощущение, что вы общаетесь с сумасшедшим, а потом - что не такой уж он и псих. Я пыталась осилить это произведение в течение шести лет! Читала, бросала, но постоянно возвращалась к нему, пока, наконец, в этом году Араббаль не раскрыл передо мной свои тайны.

Александр Генис, «Уроки чтения. Камасутра книжника»

.Жанр: нон фикшн. Для кого: для тех, кто любит читать и хочет еще лучше разобраться в культуре чтения.

Одна из моих любимых книг, она перевернула мой взгляд на литературу. Автор - эмигрант из России и сейчас живет в Америке, и мне очень нравится, что у него есть культурный бэкграунд как советский и постсоветский, так и западный. Поэтому он очень интересно и широко рассуждает о культуре и литературе.

Генис обращает внимание читателя на такие вещи, которые мы пропускаем в погоне за интересной, захватывающей историей. Например, почему так важно первое предложение в произведении. Или о том, кто автор книги, почему он пришел к ее написанию.

А Генис заставляет обращать внимание на детали, объясняет разницу в жанрах, пишет о том, как читать, чтобы это было более продуктивно.

А также он просто и весело рассказывает, что общего у античной литературы и «Гарри Поттера», и почему античная литература лучше «Гарри Поттера», о том, как читать русскую классику, и т.д.

После «Камасутры книжника» начинаешь получать намного большее удовольствие от книг.

Энтони де Мелло «Зачем поет птица?»

Она понравилась мне уже своим названием, хотя обычно я не выношу суждение по заголовку или обложке. А тут я задумалась: «А действительно зачем поет птица?»

Это - сборник коротких, на одну страницу, мудрых сказок-медитаций. Подойдет как в качестве развлечения после насыщенного дня, так и в виде пищи для размышлений. В книге автор рекомендует разные варианты прочтения книги в зависимости от цели, что мне очень понравилось.

Записала Натали Александрова

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